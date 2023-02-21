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Черноземов Сергей

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Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь

Дата рождения

04.07.1874

Дата смерти

28.03.1877

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: не указан

Мать: Варвара Алексеева

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
28.03.1877
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от воспаления
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