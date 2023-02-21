Черноземов Сергей
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Дата рождения04.07.1874
Дата смерти28.03.1877
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874
Отец: не указан
Мать: Варвара Алексеева
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
28.03.1877
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Причина смерти: от воспаления