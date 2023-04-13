Большаков Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большаков Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Большакова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Большакова Ксения Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
4 Орджоникидзе улица, , , 115419 москва, Russian Federation
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