Большаков Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Большакова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Большакова Ксения Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
4 Орджоникидзе улица, , , 115419 москва, Russian Federation