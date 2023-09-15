Онофриев Гавриил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнофриев Гавриил Никитин

Онофриев Гавриил Никитин

Место рождения

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.02.1823 ст.

Дата смерти

10.02.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.

Отец: Никита Онофриев

Мать: Ефимия (Офимья) Семионова

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Киселева Анисья Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Устинья (Иустина) Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1843 ст.

Дочь: Ксения Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.

Сын: Петр Гаврилов

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.

Сын: Константин Гаврилов

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1849 ст.

Сын: Онофриев Евсей Гаврилов

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1850 ст.

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1853 ст.

Сын: Блохин Флегонт Гаврилов

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1854 ст.

Дочь: Анна Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.

Сын: Авдей Гаврилов

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.11.1857 ст.

Дочь: Екатерина Гаврилова

Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева

Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукия (Луконида) Сергеева

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.02.1859 ст.
Елшанка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от утопа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close