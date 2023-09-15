Онофриев Гавриил Никитин
Место рождения
Дата рождения27.02.1823 ст.
Дата смерти10.02.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.
Отец: Никита Онофриев
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Киселева Анисья Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Устинья (Иустина) Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
15.01.1843 ст.
Дочь: Ксения Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
15.08.1846 ст.
Сын: Петр Гаврилов
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
15.04.1848 ст.
Сын: Константин Гаврилов
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
18.06.1849 ст.
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
23.11.1850 ст.
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
03.04.1853 ст.
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
04.12.1854 ст.
Дочь: Анна Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.
Сын: Авдей Гаврилов
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Рождение ребёнка
20.11.1857 ст.
Дочь: Екатерина Гаврилова
Мать ребёнка: Лукия (Луконида) Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1859 ст.
Причина смерти: от утопа