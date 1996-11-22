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Мерзликина Анастасия Евгеньевна
Мерзликина Анастасия Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1996
Пол
Женский
Отец
Мерзликин Евгений Николаевич
1969 г.р.
Мать
Мерзликина (Стаценко) Елена Вячеславовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1996
Отец:
Мерзликин Евгений Николаевич
Мать:
Мерзликина Елена Вячеславовна
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