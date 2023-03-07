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Мерзликин Евгений Николаевич

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Место рождения

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1969

Отец: Мерзликин Николай Мартынович

Мать: Мерзликина Любовь

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
28.11.1994

Дочь: Еремеева Дарья Евгеньевна

Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна

Михайловская, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.11.1996

Дочь: Мерзликина Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
06.03.2008

Сын: Мерзликин Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерзликина Елена Вячеславовна

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