Мерзликин Евгений Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1969
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1969
Отец: Мерзликин Николай Мартынович
Мать: Мерзликина Любовь
Рождение ребёнка
28.11.1994
Дочь: Еремеева Дарья Евгеньевна
Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
22.11.1996
Дочь: Мерзликина Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
06.03.2008
Сын: Мерзликин Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Мерзликина Елена Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно