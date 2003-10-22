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Курзанов Александр Дмитриевич
Курзанов Александр Дмитриевич
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
22.10.2003
Пол
Мужской
Отец
Курьята Дмитрий Иванович
1972 г.р.
Мать
Курзанова Татьяна Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.2003
Отец:
Курьята Дмитрий Иванович
Мать:
Курзанова Татьяна Александровна
Омск
, город Омск, Омская область
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