Гладышев Карп Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: Гладышев Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
До 1815
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
06.03.1829
Дочь: Дарья Карповна
Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно