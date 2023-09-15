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Гладышев Карп Кузьмич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: Гладышев Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Гладышев Фома Карпович

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Гладышев Иван Карпович

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
До 1815

Сын: Гладышев Прохор Карпович

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гладышев Мартин Карпович

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гладышев Федор Карпович

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
06.03.1829

Дочь: Дарья Карповна

Мать ребёнка: Гладышева Агафья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Агафья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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