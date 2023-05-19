Гладышева Агафья Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
До 1815
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
06.03.1829
Дочь: Дарья Карповна
Отец ребёнка: Гладышев Карп Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно