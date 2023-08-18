Луппов (Лунпов) Денис Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппов (Лунпов) Денис Иванов

Место рождения

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1712

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1680 г.р.

Мать

Около 1682 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712

Отец: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Мать: Луппова Анна Симонова

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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