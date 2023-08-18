Луппов (Лунпов) Денис Иванов
Место рожденияДер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1712
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1712
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719