Луппова Анна Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппова Анна Симонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1712

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1680 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Луппов (лунпов) Лука Иванов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Луппов (лунпов) Федор Иванов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Луппов (лунпов) Денис Иванов

Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов (лунпов) Иван Константинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1712
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