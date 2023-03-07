Луппова Анна Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1712
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Сын: Луппов (лунпов) Лука Иванов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Луппов (лунпов) Федор Иванов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Луппов (лунпов) Денис Иванов
Отец ребёнка: Луппов (лунпов) Иван Константинов
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Дер., что был поч. Ермолки Лучникова, Шестаковский стан, Шестаковский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1712