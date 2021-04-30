Инякина (Демкина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина (Демкина) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1959

Дата смерти

30.04.2021

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1959

Отец: Демкин Евгений Семенович

Мать: Демкина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.07.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инякин Виктор Петрович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Инякин Виктор Петрович

Мытищи, Мытищи, Московская область
Смерть
30.04.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Мытищи, Мытищи, Московская область
Волковское кладбище
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