Инякина (Демкина) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1959
Дата смерти30.04.2021
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1959
Отец: Демкин Евгений Семенович
Мать: Демкина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Инякин Виктор Петрович
Рождение ребёнка
02.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Инякин Виктор Петрович
Смерть
30.04.2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Волковское кладбище