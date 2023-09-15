Яблокова Мария (Марфа) Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблокова Мария (Марфа) Филиппова

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.07.1857

Муж: Яблоков Фома Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1861

Сын: Яблоков Василий ст

Отец ребёнка: Яблоков Фома Захаров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1864

Сын: Яблоков Василий Фомин

Отец ребёнка: Яблоков Фома Захаров

д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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