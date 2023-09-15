Яблокова Мария (Марфа) Филиппова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.07.1857
Муж: Яблоков Фома Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.04.1861
Сын: Яблоков Василий ст
Отец ребёнка: Яблоков Фома Захаров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.03.1864
Отец ребёнка: Яблоков Фома Захаров
д.Тимошаты Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно