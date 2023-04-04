Иванов Фёдор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1946
Дочь: Ковальчук Таисия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.04.1955
Дочь: Каданцева Людмила Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно