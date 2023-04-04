Иванов Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1946

Дочь: Ковальчук Таисия Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
24.04.1955

Дочь: Каданцева Людмила Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Иванова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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