Иванова Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1946
Дочь: Ковальчук Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1955
Дочь: Каданцева Людмила Федоровна
Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно