Иванова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1946

Дочь: Ковальчук Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1955

Дочь: Каданцева Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Иванов Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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