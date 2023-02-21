Румянцев Ераст
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Румянцев ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Румянцев Игнатий Ерастович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Румянцева Анна Герасимовна
Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно