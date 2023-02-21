Румянцев Ераст — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Ераст

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Румянцев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Румянцев Игнатий Ерастович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Румянцев Федор Ерастович

Мать ребёнка: Румянцева Анна Герасимовна

Хохлома, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Анна Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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