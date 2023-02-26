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Илья Васильев

Место рождения

д.Дедовские Старины ( Веретия )

Дата рождения

20.07.1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

1776 г.р.

Жена

До 1795 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1794

Отец: Василий Стефанов

Мать: Ефимия Яковлева

д.Дедовские Старины ( Веретия )
Бракосочетание
24.10.1809

Жена: Дария Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1819

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Дария Яковлева

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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