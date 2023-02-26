Илья Васильев
Место рожденияд.Дедовские Старины ( Веретия )
Дата рождения20.07.1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1794
Отец: Василий Стефанов
Мать: Ефимия Яковлева
д.Дедовские Старины ( Веретия )
Бракосочетание
24.10.1809
Жена: Дария Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.03.1819
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Дария Яковлева
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно