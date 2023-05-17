Самарин Фёдор Дмитриевич
мужской, родился ?.02.1858, Москва, город федерального значения Москва
умер 23.10.1916, Москва, город федерального значения Москва
ОтецСамарин Дмитрий Фёдорович12.11.1827 г.р.
МатьСамарина (Ермолова) Варвара Петровна24.07.1832 г.р.
Супруги
Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна?.09.1864 г.р.
Дети
Самарина Софья Фёдоровна20.07.1885 г.р.
Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна?.12.1886 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858
Бракосочетание
01.10.1884
Рождение ребёнка
20.07.1885
Дочь: Самарина Софья Фёдоровна
Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
?.12.1886
Дочь: Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Ногинск, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
?.01.1890
Сын: Самарин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
24.10.1893
Дочь: Мансурова (Самарина) Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна
Смерть
23.10.1916