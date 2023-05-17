Самарин Фёдор Дмитриевич ?.02.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самарин Фёдор Дмитриевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.02.1858, Москва, город федерального значения Москва

умер 23.10.1916, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Самарин Дмитрий Фёдорович12.11.1827 г.р.
Мать
Самарина (Ермолова) Варвара Петровна24.07.1832 г.р.
Супруги
Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна?.09.1864 г.р.
Дети
Самарина Софья Фёдоровна20.07.1885 г.р.
Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна?.12.1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858

Отец: Самарин Дмитрий Фёдорович

Мать: Самарина (Ермолова) Варвара Петровна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
01.10.1884

Жена: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.07.1885

Дочь: Самарина Софья Фёдоровна

Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
?.12.1886

Дочь: Комаровская (Самарина) Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Ногинск, Богородский, Московская область

Рождение ребёнка
?.01.1890

Сын: Самарин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
24.10.1893

Дочь: Мансурова (Самарина) Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Самарина (Трубецкая) Антонина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
23.10.1916
Москва, город федерального значения Москва

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