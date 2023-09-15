Кособоков (Степанов) Иван Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКособоков (Степанов) Иван Илларионович

Кособоков (Степанов) Иван Илларионович

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Степанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шемуратова Ирина Степанова

Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close