Кособоков (Степанов) Иван Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Степанов Николай Иванович
Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шемуратова Ирина Степанова
Мать ребёнка: Степанова Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно