Степанова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

17.02.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Степанов Николай Иванович

Отец ребёнка: Кособоков (степанов) Иван Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шемуратова Ирина Степанова

Отец ребёнка: Кособоков (степанов) Иван Илларионович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.02.1907
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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