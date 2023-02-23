Степанова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смерти17.02.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Степанов Николай Иванович
Отец ребёнка: Кособоков (степанов) Иван Илларионович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шемуратова Ирина Степанова
Отец ребёнка: Кособоков (степанов) Иван Илларионович
Смерть
17.02.1907