Шимановская (Телегина) Ольга Владимировна 03.06.1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Шимановская (Телегина) Ольга Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 03.06.1863

умерла Неизвестно

Отец
Телегин Владимир Михайлович11.10.1821 г.р.
Мать
Телегина (Жукова) Любовь Дмитриевна22.01.1838 г.р.
Супруги
Шимановский Михаил Александрович1857 г.р.
Дети
Шимановская Вера Михайловна30.11.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1863

Отец: Телегин Владимир Михайлович

Мать: Телегина (Жукова) Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.11.1889

Дочь: Шимановская Вера Михайловна

Отец ребёнка: Шимановский Михаил Александрович

Бракосочетание
26.07.1899

Муж: Шимановский Михаил Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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