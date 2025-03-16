Шимановская (Телегина) Ольга Владимировна
женский, родилась 03.06.1863
умерла Неизвестно
ОтецТелегин Владимир Михайлович11.10.1821 г.р.
МатьТелегина (Жукова) Любовь Дмитриевна22.01.1838 г.р.
Супруги
Шимановский Михаил Александрович1857 г.р.
Дети
Шимановская Вера Михайловна30.11.1889 г.р.
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Место
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Рождение
03.06.1863
Рождение ребёнка
30.11.1889
Дочь: Шимановская Вера Михайловна
Отец ребёнка: Шимановский Михаил Александрович
Бракосочетание
26.07.1899
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно