Кондратьева Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.10.1872
Дата смерти28.09.1932 или 28.09.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
В перепеси населения 1917 года возраст Натальи 44 года.
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ерёмина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
03.04.1901
Дочь: Комарова Мария (Маруся) Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1907
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.01.1910
Сын: Кондратьев Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.12.1913
Дочь: Малетина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1917
Дочь: Исакова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич
Осуждение
06.06.1931
Статья: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.09.1932 или 28.09.1933
Место смерти: в заключении (Томская область)