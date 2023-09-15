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Кондратьева Наталья Ивановна

Место рождения

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

15.10.1872

Дата смерти

28.09.1932 или 28.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
В перепеси населения 1917 года возраст Натальи 44 года.
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ерёмина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
03.04.1901

Дочь: Комарова Мария (Маруся) Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1907

Сын: Кондратьев Пётр Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.01.1910

Сын: Кондратьев Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.12.1913

Дочь: Малетина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.09.1917

Дочь: Исакова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кондратьев Иван Николаевич

Каргаполово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Осуждение
06.06.1931
Статья: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван Николаевич

Смерть
28.09.1932 или 28.09.1933
Место смерти: в заключении (Томская область)
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