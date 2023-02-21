Кудряшова (Кривова) Ираида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1935
Дата смерти28.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1962
Сын: Кудряшов Александр
Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич
Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
22.07.1968
Сын: Кудряшов Сергей
Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич
Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
24.04.1975
Дочь: Уфаева Екатерина
Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич
Тосно, Ленинградской обл
Смерть
28.06.1994
Тосно
Похороны
Неизвестно
Тосно