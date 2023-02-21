Кудряшова (Кривова) Ираида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Кривова) Ираида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1935

Дата смерти

28.06.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
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Место
Комментарий
Рождение
24.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.11.1962

Сын: Кудряшов Александр

Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
22.07.1968

Сын: Кудряшов Сергей

Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич

Тосно, Ленинградской обл
Рождение ребёнка
24.04.1975

Дочь: Уфаева Екатерина

Отец ребёнка: Кудряшов Авель Васильевич

Тосно, Ленинградской обл
Смерть
28.06.1994
Тосно
Похороны
Неизвестно
Тосно
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