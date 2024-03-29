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(Малахова) Стефанида Исаевна
(Малахова) Стефанида Исаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Малахов Исай Алексеевич
1786 г.р.
Мать
Малахова Лукерия
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Малахов Исай Алексеевич
Мать:
Малахова Лукерия
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