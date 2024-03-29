Малахова Лукерия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Малахов Егор Исаевич
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Исаевна
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Исаевна
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Исаевна
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Исаевна
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Метрона Исаевна
Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич