Малахова Лукерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Лукерия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Малахов Егор Исаевич

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Исаевна

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Исаевна

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Исаевна

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Исаевна

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Метрона Исаевна

Отец ребёнка: Малахов Исай Алексеевич

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