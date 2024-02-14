Гриф Герш (Григорий) Нахимович
Место рожденияс. Хонхолой Верхнеудинского уезда Забайкальской обл.
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гриф) Рая
Мать ребёнка: (Фридман) Ита Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фридман) Ита Иосифовна
Военная награда
Неизвестно
полный георгиевский кавалер
Похороны
1883
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: (Фридман) Ита Иосифовна
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: (Фридман) Ита Иосифовна
Рождение ребёнка
05.11.1892
Мать ребёнка: (Фридман) Ита Иосифовна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: (Фридман) Ита Иосифовна
Смерть
1918
Причина смерти: [20.01.2020 16:59] Алла Гриф: Убит белогвардейцами в с.Хонхолой