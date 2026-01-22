Идлис Мендель Иосифович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Идлис Мендель Иосифович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Идлис Иосиф ЗалмановичОколо 1848 г.р.
Супруги
Идлис Маша ШебшелевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кислюк (Идлис) Дора Менделевна27.07.1906 г.р.
Идлис Абрам Менделевич13.06.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Идлис Иосиф Залманович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идлис Маша Шебшелевна

Рождение ребёнка
27.07.1906

Дочь: Кислюк (Идлис) Дора Менделевна

Мать ребёнка: Идлис Маша Шебшелевна

Чернигов, Чернігівська область

Рождение ребёнка
13.06.1910

Сын: Идлис Абрам Менделевич

Мать ребёнка: Идлис Маша Шебшелевна

Чернигов, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно

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