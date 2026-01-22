Идлис Мендель Иосифович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецИдлис Иосиф ЗалмановичОколо 1848 г.р.
Супруги
Идлис Маша ШебшелевнаНеизвестно г.р.
Дети
Кислюк (Идлис) Дора Менделевна27.07.1906 г.р.
Идлис Абрам Менделевич13.06.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Идлис Иосиф Залманович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Идлис Маша Шебшелевна
Рождение ребёнка
27.07.1906
Дочь: Кислюк (Идлис) Дора Менделевна
Мать ребёнка: Идлис Маша Шебшелевна
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.06.1910
Мать ребёнка: Идлис Маша Шебшелевна
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно