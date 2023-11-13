Ульяна Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиМежду ?.03.1816 и 13.02.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Наталья Лукинична
Отец ребёнка: Лука Васильевич
Бракосочетание
До ?.03.1816
Муж: Лука Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и 13.02.1834