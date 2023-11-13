Ульяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Между ?.03.1816 и 13.02.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Наталья Лукинична

Отец ребёнка: Лука Васильевич

Бракосочетание
До ?.03.1816

Муж: Лука Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между ?.03.1816 и 13.02.1834
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