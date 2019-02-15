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Тихонов Виктор Степанович

Место рождения

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1960

Дата смерти

15.02.2019

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Тихонов Степан Иванович

Мать: Тихонова Наталья Григорьевна

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.02.2019

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