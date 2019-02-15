Тихонов Виктор Степанович
Место рождения
Дата рождения1960
Дата смерти15.02.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.02.2019