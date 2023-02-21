Зарина Евгения Козьмина (?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Источник: X ревизия по благовещенскому заводу, № 23 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-23
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зарина Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зарин Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно