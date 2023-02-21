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Зарина Евгения Козьмина (?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Источник: X ревизия по благовещенскому заводу, № 23 http://basharchive.ru/census/reviz/42132/#photo-23
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зарин Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зарина Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зарин Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зарин Леонтий Гаврилович

Отец ребёнка: Зарин Гаврила Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарин Гаврила Евдокимов

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