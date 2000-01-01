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Зарин Гаврила Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)

Рождение ребёнка
1840

Сын: Зарин Виктор Гаврилович

Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Зарина Авдотья Гавриловна

Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зарин Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)

Рождение ребёнка
1850

Сын: Зарин Леонтий Гаврилович

Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зарина Евгения Козьмина (?)

Смерть
Неизвестно
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