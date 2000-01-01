Зарин Гаврила Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Зарина Авдотья Гавриловна
Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зарин Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Зарина Евгения Козьмина (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно