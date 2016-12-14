Габдеев Анатолий
Место рожденияд.Чалдовар Киргизия
Дата рождения1949
Дата смерти14.12.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Габдеев Якуб Саитгареевич
Мать: Габдеева (Дедова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.12.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно