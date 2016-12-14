Габдеев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеев Анатолий

Место рождения

д.Чалдовар Киргизия

Дата рождения

1949

Дата смерти

14.12.2016

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Габдеев Якуб Саитгареевич

Мать: Габдеева (Дедова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.12.2016
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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