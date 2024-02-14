Габдеева (Дедова) Анна
Место рожденияАлтайский край
Дата рождения1920
Дата смерти05.01.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1949
Сын: Габдеев Анатолий
Отец ребёнка: Габдеев Якуб Саитгареевич
Рождение ребёнка
09.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габдеев Якуб Саитгареевич
Смерть
05.01.1969
Похороны
Неизвестно