Габдеева (Дедова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдеева (Дедова) Анна

Место рождения

Алтайский край

Дата рождения

1920

Дата смерти

05.01.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Муж: Габдеев Якуб Саитгареевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Габдеев Анатолий

Отец ребёнка: Габдеев Якуб Саитгареевич

Рождение ребёнка
09.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габдеев Якуб Саитгареевич

Смерть
05.01.1969
Похороны
Неизвестно

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