Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1787 г.р.
Около 1789 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Александр Петров

Мать ребёнка: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Симон Петров

Мать ребёнка: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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