Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Александр Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Симон Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно