Алексей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Денис Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Абрам Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1808
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно