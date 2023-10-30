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Алексей Петров

Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1795 г.р.
Около 1796 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Пётр

Мать: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Денис Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Абрам Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1808
Стаханово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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