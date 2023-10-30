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Велентей Родион Семёнович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

14.04.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Велентей Семён Ефимович

Мать: Велентей Татьяна Корнеевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Велентей Ефим Родионович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.

Сын: Велентей Филипп Родионович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1883 ст.

Дочь: Деркач Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.

Сын: Велентей Григорий Родионович

Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Агафья Ивановна

Смерть
14.04.1887 ст.
Покровское, Чернігівська область
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