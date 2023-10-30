Велентей Родион Семёнович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти14.04.1887 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1880 ст.
Сын: Велентей Филипп Родионович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1883 ст.
Дочь: Деркач Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1886 ст.
Сын: Велентей Григорий Родионович
Мать ребёнка: Велентей Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Велентей Агафья Ивановна
Смерть
14.04.1887 ст.