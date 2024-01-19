Велентей Григорий Родионович
Место рождения
Дата рождения24.01.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886 ст.
Бракосочетание
18.01.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.
Сын: Велентей Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
26.11.1915 ст.
Сын: Велентей Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Велентей Елизавета Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно