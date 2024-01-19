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Велентей Григорий Родионович

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

24.01.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1886 ст.

Отец: Велентей Родион Семёнович

Мать: Велентей Агафья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
18.01.1912 ст.

Жена: Велентей Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1913 ст.

Сын: Велентей Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Евдокия Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1915 ст.

Сын: Велентей Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Велентей Елизавета Ильинична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Велентей Елизавета Ильинична

Смерть
Неизвестно
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