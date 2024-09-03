Цапкин Роман Григорьевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1872 ст.
Отец: (Цапкин) Григорий Фролов
Мать: Цапкина Васса Григорьева
Крещение
26.09.1872 ст.
Бракосочетание
15.04.1892 ст.
Жена: Цапкина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.
Дочь: (Цапкина) Ольга Романовна
Мать ребёнка: Цапкина Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно