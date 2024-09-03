Цапкин Роман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦапкин Роман Григорьевич

Цапкин Роман Григорьевич

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

25.09.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1872 ст.

Отец: (Цапкин) Григорий Фролов

Мать: Цапкина Васса Григорьева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
26.09.1872 ст.
Бракосочетание
15.04.1892 ст.

Жена: Цапкина Ксения Павловна

Рождение ребёнка
06.07.1894 ст.

Дочь: (Цапкина) Ольга Романовна

Мать ребёнка: Цапкина Ксения Павловна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.