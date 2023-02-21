Schmidt Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt Joseph

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1880 г.р.
1885 г.р.
1887 г.р.

Добавил:

УЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Paulina Schmidt

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.1885

Сын: Schmidt Anton

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.10.1887

Дочь: Schmidt Magdalena

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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