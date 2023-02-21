Schmidt Joseph
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Paulina Schmidt
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.1885
Сын: Schmidt Anton
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.10.1887
Дочь: Schmidt Magdalena
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно