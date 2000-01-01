Schmidt Anton
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1885
Отец: Schmidt Joseph
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.09.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Vogel Catharina
Рождение ребёнка
13.06.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Vogel Catharina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Vogel Catharina
Смерть
Неизвестно