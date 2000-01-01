Schmidt Anton — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt Anton

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

УЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1885

Отец: Schmidt Joseph

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.09.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vogel Catharina

Рождение ребёнка
13.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Vogel Catharina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Vogel Catharina

Смерть
Неизвестно
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