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Лобанов Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лобанов Павел Иванович

Мать: Лобанова Мелания Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Видякова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Лобанов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
02.09.1874

Сын: Лобанов Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лобанов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лобанов имя не известно Григорьевич

Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лобанов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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