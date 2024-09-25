Лобанов Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Сын: Лобанов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
02.09.1874
Сын: Лобанов Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лобанов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лобанов имя не известно Григорьевич
Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лобанов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Видякова Матрона Алексеевна
Смерть
Неизвестно