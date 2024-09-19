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Видякова Матрона Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Видяков Алексей Яковлевич

Мать: Видякова Акилина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.

Сын: Лобанов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
02.09.1874

Сын: Лобанов Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1876

Сын: Лобанов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1879

Сын: Лобанов имя не известно Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Лобанов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович

Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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