Видякова Матрона Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1872 ст.
Сын: Лобанов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
02.09.1874
Сын: Лобанов Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Лобанов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Лобанов имя не известно Григорьевич
Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Лобанов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Лобанов Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно