БОРДУШЕВИЧ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1946
Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ключникова НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Развод
Около 1951
Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Смерть
Неизвестно