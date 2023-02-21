БОРДУШЕВИЧ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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БОРДУШЕВИЧ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1946

Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ключникова НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Развод
Около 1951

Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Смерть
Неизвестно
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