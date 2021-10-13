МИХАЙЛЮК (КРЫЛОВА) МАРИЯ АНДРЕЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК (КРЫЛОВА) МАРИЯ АНДРЕЕВНА

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Место рождения

с.Замошье

Дата рождения

1927

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

с.Замошье
Бракосочетание
1946

Муж: Бордушевич ВИКТОР МАКСИМОВИЧ

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ключникова НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА

Отец ребёнка: Бордушевич ВИКТОР МАКСИМОВИЧ

Бракосочетание
27.12.1954

Муж: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

г.Москва
Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

г.Москва
Рождение ребёнка
21.02.1961

Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Отец ребёнка: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

г.Москва
Смерть
1980
г.Москва
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