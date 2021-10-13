МИХАЙЛЮК (КРЫЛОВА) МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Место рожденияс.Замошье
Дата рождения1927
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Крылов АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
с.Замошье
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Ключникова НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА
Отец ребёнка: Бордушевич ВИКТОР МАКСИМОВИЧ
Бракосочетание
27.12.1954
г.Москва
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
г.Москва
Рождение ребёнка
21.02.1961
Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Отец ребёнка: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
г.Москва
Смерть
1980
г.Москва