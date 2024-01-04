Мингазетдинова Садика Ахкаматдин кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазетдинова Садика Ахкаматдин кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Ахкаматдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметхафизов Гаязетдин Мингазетдин улы

Рождение ребёнка
15.03.1933

Дочь: Муллаянова (Мингазова) Хамида Гаязетдин кызы

Отец ребёнка: Мухаметхафизов Гаязетдин Мингазетдин улы

Рождение ребёнка
05.11.1939

Дочь: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна

Отец ребёнка: Мухаметхафизов Гаязетдин Мингазетдин улы

Смерть
1987
Тан, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

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