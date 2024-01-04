Мингазетдинова Садика Ахкаматдин кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Ахкаматдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1933
Рождение ребёнка
05.11.1939
Дочь: Ахмадиева Назифа Гаязетдиновна
Отец ребёнка: Мухаметхафизов Гаязетдин Мингазетдин улы
Смерть
1987
Тан, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан