(Ракова) Анна Константиновна
Место рожденияТалиха
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Раков Константин Афанасьевич
Мать: Ракова ?
Талиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирюхин Александр Павлович
Отец ребёнка: Кирюхин Павел Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кирюхин Павел Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно