(Ракова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ракова) Анна Константиновна

Место рождения

Талиха

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раков Константин Афанасьевич

Мать: Ракова ?

Талиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирюхин Александр Павлович

Отец ребёнка: Кирюхин Павел Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кирюхин Павел Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюхин Павел Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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