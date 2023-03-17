Трушина Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
16.09.1892 ст.
На момент бракосочетания невесте было 22 года, жениху 24 года
Рождение ребёнка
04.08.1893
Дочь: Трушина Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
Рождение по старому стилю 23.07.1893
Рождение ребёнка
09.08.1894
Сын: Трушин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
28.07.1894г.р по старому стилю
Рождение ребёнка
13.10.1895
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
01.10.1895 старый стиль
Рождение ребёнка
17.04.1897
Дочь: Трушина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
25.01.1899
Дочь: Трушина Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
?.07.1900
Дочь: Трушина Агрипина Григорьевна
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Трушина Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович
Смерть
Неизвестно