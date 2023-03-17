Трушина Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
16.09.1892 ст.

Муж: Трушин Григорий Трофимович

Стремянниково, Павловский Посад, Московская область
На момент бракосочетания невесте было 22 года, жениху 24 года
Рождение ребёнка
04.08.1893

Дочь: Трушина Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Стремянниково, Павловский Посад, Московская область
Рождение по старому стилю 23.07.1893
Рождение ребёнка
09.08.1894

Сын: Трушин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Стремянниково, Павловский Посад, Московская область
28.07.1894г.р по старому стилю
Рождение ребёнка
13.10.1895

Сын: Трушин Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Стремянниково, Павловский Посад, Московская область
01.10.1895 старый стиль
Рождение ребёнка
17.04.1897

Дочь: Трушина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
25.01.1899

Дочь: Трушина Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
?.07.1900

Дочь: Трушина Агрипина Григорьевна

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Трушина Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Трушин Григорий Трофимович

Смерть
Неизвестно
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