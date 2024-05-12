Грибанов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937
Отец: Грибанов Николай
Мать: Грибанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грибанова Нина (Кирюшкина) Григорьевна
Рождение ребёнка
12.03.1968
Дочь: Грибанова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Грибанова Нина (Кирюшкина) Григорьевна
Смерть
Неизвестно