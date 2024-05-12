Грибанов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанов Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1937

Отец: Грибанов Николай

Мать: Грибанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грибанова Нина (Кирюшкина) Григорьевна

Рождение ребёнка
12.03.1968

Дочь: Грибанова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Грибанова Нина (Кирюшкина) Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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