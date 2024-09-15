Казакова Варвара Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779 ст.
Сын: Казаков Савелий Еремеевич
Отец ребёнка: Казаков Еремей Акимович
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Отец ребёнка: Казаков Еремей Акимович
Смерть
Неизвестно