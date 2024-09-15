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Казакова Варвара Герасимовна

Место рождения

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Еремей Акимович

Рождение ребёнка
Около 1779 ст.

Сын: Казаков Савелий Еремеевич

Отец ребёнка: Казаков Еремей Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Казаков Никита Еремеевич

Отец ребёнка: Казаков Еремей Акимович

Петрушино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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