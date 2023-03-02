Бравый ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: ?
Бончарово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапиро Райцин Сура Мовшевна
Мать ребёнка: ?
Городок, Городокский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно