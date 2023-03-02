Бравый ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБравый ?

Бравый ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Бравый Герциг Мовшевич

Мать ребёнка: ?

Бончарово, Торопецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапиро Райцин Сура Мовшевна

Мать ребёнка: ?

Городок, Городокский район, Витебская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close