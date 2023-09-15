Шемигон (Пронова) Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Ивакова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Устиния Яковлевна
Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно