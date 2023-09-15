Шемигон (Пронова) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемигон (Пронова) Матрена Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Ивакова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович

Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Устиния Яковлевна

Отец ребёнка: Шемигон Яков Никитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемигон Яков Никитович

Смерть
Неизвестно
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